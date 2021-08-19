Şehirlerin geleceği çözüm önerileriyle masaya yatırılacak
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Şehirlerin geleceği çözüm önerileriyle masaya yatırılacak

Şehirlerin geleceği çözüm önerileriyle masaya yatırılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Marmara Urban Forum'un (MARUF) ikincisi Ekim ayında gerçekleştirilecek.

Marmara Urban Forum'un (MARUF) ikincisi Ekim ayında gerçekleştirilecek. Organizasyonda, şehirlerin geleceği açısından çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Marmara Belediyeler Birliği, 2019'da Marmara Urban Forum (MARUF) adı altında Türkiye'nin ulusal kent forumunu düzenlemişti. Ekim ayında ikincisi gerçekleştirilecek olan organizasyonda, şehirlerin geleceği açısından çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Forumun tüm kesimler için rehber niteliğinde bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Taksim Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Dilek Aşan, bu yıl ve bundan sonraki yıllarda yapılacak her organizasyonun kendini katlayarak devam edeceğini söyledi. Şehirde yaşayan bir birey olarak forumda konuşulacak konulara büyük önem verdiğini belirten Aşan, şunları söyledi: "Refah seviyesi yüksek toplumlar çoktan yaşam alanlarında temizlik, düzen, enerji tasarrufu gibi kavramları, çevreye duyarlı tasarımları ve daha çok yeşil alana sahip olmak için geliştirmeleri gereken davranış kalıplarını benimsediler. Biz de şehirlerimiz için dünyanın hızını yakalayabilmek ve tüm canlıların yaşam standardını yükseltmeye katkı sağlamak gayesiyle çok hızlı uygulamaya alınarak istikrarla yürütülecek güçlü projeler üretmeli ve ivedilikle hayata geçirmeliyiz. Bu bağlamda sürece katkı sağlayabilecek tüm ilgili tarafların; yerel yönetimler, vatandaşlar, STK'lar ve şehirle bir şekilde ilişiği olan herkesin böyle bir etkinlikte buluşup çözüm odaklı projeler üretmesi gerekir. Yeşil alanları çoğaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak ve şehirlerde yaşayan insanların çevre duyarlılığını kazanmaları için yapılabilecek her türlü proje istisnasız masaya yatırılmalıdır. MARUF çevre yatırımlarından ulaşıma, danışmanlık faaliyetlerinden atık hizmetlerine kadar yerel yönetimlerin gündeminde olan konuların ele alınacağı bir platform olacak. Burada konuşulacak konular ile ortaya konacak tespitler kentlere hizmet veren tüm paydaşlar için ufuk açıcı nitelikte olacak". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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