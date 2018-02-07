AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu, önümüzdeki dönem Ankara'nın sizin hedeflerinizi kendisine vazife edinmesi için düzenlenmiş bir çalışmadır." dedi.

Boğa, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'nun (ŞEB) açılışında yaptığı konuşmada, 2019'dan önce illerin ekonomik açıdan beklentilerini merak ettiklerini söyledi.

Toplantıları, beklentileri gerçekleştirilmesi gereken önemli bir vazife ve hedef olarak belirlemek için düzenlediklerini aktaran Boğa, hizmetin şehirde yaşayanların büyük kısmını memnun etmesi gerektiğini dile getirdi.

Herkesin yüzde 100 memnun edilemeyebileceğini anlatan Boğa, şunları kaydetti:

"Ama yapılan bir hizmet şehrin yaşantısına dokunmuş mu, o şehrin kalbine girmiş mi? Burdur halkının, hızlandırılmasını istediği proje hızlandırılacak. Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu, önümüzdeki dönem Ankara'nın sizin hedeflerinizi kendisine vazife edinmesi için düzenlenmiş bir çalışmadır. Bu çalışma üç aşamada gerçekleşiyor. İlki bütün AK Parti teşkilatlarıyla illerde yarım gün çalışıyoruz. İkincisi ilin ekonomisini elinde bulunduran aktörlerle yani sizlerle bir araya geliyoruz. Son aşama da ise genel merkezimiz 81 ilde anket yaptıracak. Sokaktaki Ayşe teyzeye, Mehmet amcaya aynı sorular sorulacak. Bu metot öyle bir şey ki çalışmayı hem akademisyenlerle hem iş adamlarıyla hem de parti teşkilatınızla yapabilirsiniz. Ayrıca her soruya arzu eden arkadaşımız görüşünü ifade edebilir."

Boğa, programın bir siyasi parti toplantısından ziyade Burdur'un ekonomisinin ciddi manada ele alındığı bir toplantı olarak algılanması gerektiğini kaydetti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Ömer Tekşen moderatörlüğünde gerçekleştirilen foruma, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.