Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı Boşalan pistler havadan drone ile görüntülendi Atatürk Havalimanı pistine park eden uçakların sayısı yurt dışı ve yurt içi uçuşların çoğalması ile her geçen gün azalıyor.

Seferler başlayınca Atatürk Havalimanı pistinde park eden uçaklar azaldı

Boşalan pistler havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı pistine park eden uçakların sayısı yurt dışı ve yurt içi uçuşların çoğalması ile her geçen gün azalıyor. Nisan ayında havadan kaydedilen görüntülerde pistin uçaklarla dolduğu görülürken yeni görüntülerde ise birkaç uçağın olduğu gözlendi.

Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınının önüne geçilmesi için yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ara verilmişti. Atatürk Havalimanı'nın pistleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uçuşlara ara verilmesinin ardından yurt dışı ve yurt içi uçuşlarda kullanılan uçakların yeni park alanı olmuştu. Normalleşme sürecinde salgınına yönelik önlemlerin hafifletilmesi ile birlikte uçuşlara verilen ara sonlandırıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki uçuşların başlaması ve sefer sayılarının artması ile pist üzerinde park eden uçaklar yeniden uçuşlara başladı. Nisan ayında onlarca uçağın park ettiği pistte şimdi ise birkaç uçağın olduğu görüldü. Uçakların birçoğu Yeni Havalimanı'na giderek seferlerini gerçekleştiriyor. Bir kısmının ise hangarlarda bakım ve onarım işlemleri yapılıyor. Öte yandan, sivil havacılığa kapatılan Atatürk Havalimanı'nı yalnızca askeri uçaklar ve kargo uçakları kullanıyordu.

(AFS- ÖY-EG-

Kaynak: İHA