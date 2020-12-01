Securitas Türkiye, yılın tedarikçisi olarak Sodexo'yu seçti
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Securitas Türkiye, yılın tedarikçisi olarak Sodexo'yu seçti

01.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:27
Securitas Türkiye, yılın tedarikçisi olarak Sodexo'yu seçti

Securitas Türkiye'nin 11. kez düzenlediği "Securitas Tedarikçiler Günü", bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Securitas Türkiye'nin 11. kez düzenlediği "Securitas Tedarikçiler Günü", bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Securitas Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen "Yılın Tedarikçileri Ödülü", bu yıl Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi AŞ'ye verildi.

Yeni dönemde Securitas'a ilişkin bilgilerin verildiği etkinlik, Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcısı Kurtuluş Dönmezer'in açılış konuşması ile başladı. Securitas Türkiye İdari İşler, Satınalma ve Lojistik Koordinatörü Uluç Kayhan, şirketin satın alma ve lojistik süreçlerini anlatırken, Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İdari İşler Sorumlusu Büşra Doğan ise Securitas Vakıf ile ilgili bilgiler verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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