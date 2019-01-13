Sebze ve meyve fiyatlarına 'kış' tarifesi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan pazarda, kış aylarının çetin geçmesi dolayısıyla sebze ve meyve fiyatlarında artış olduğu ifade edildi.

Şuhut ilçe pazarında alışveriş yapan müşteriler, kış aylarında sebze fiyatlarının pahalı olduğunu belirtirken, pazar esnafları ise alışverişlerin azaldığını ifade etti. Pazarın sebze fiyatlarında lideri ise 10 lira ile sivri biber oldu. Bu esnada geçimini zor şartlar altında sağlayan pazarcılar da soğuk havada tezgahları başında ateş ve soba yakarak ısınmaya çalıştı.

Müşteri ve sera üreticisi İsmail Sütçü, fiyatlardaki artış ile alakalı "Üretici olarak bence şu anda yolların karlı ve buzlu olduğundan dolayı olabilir. Antalya'da büyüdüğüm için oraları biliyorum. Şu anda soğuk olduğundan da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama kış ayları eksi 29 görmüş bir memleketimiz, olacak o kadar" dedi.

Pazar esnaflarından Faruk Kurt ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Kış ayları nedeniyle fazla üretim olmadığından dolayı bu pazarlara da yansıyor. Yine de memleketimizde bol yetişiyor. Fiyatlarımız pahalı ama herkes alıyor. Biber ve patlıcan misal bugün bitti. 10 liradan gelen giden patlıcan biber soruyor. Vatandaşın cebi iyi. Kestanemiz bugün bitti, Demek ki kriz yok vatandaşta. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA