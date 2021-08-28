Şebinkarahisar'da çocuklar portatif havuz ile yüzme öğreniyor
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Şebinkarahisar'da çocuklar portatif havuz ile yüzme öğreniyor

Şebinkarahisar'da çocuklar portatif havuz ile yüzme öğreniyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla başlatılan, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi", Giresun'un iç bölgesinde yer alan Şebinkarahisar ilçesinde de hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla başlatılan, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi", Giresun'un iç bölgesinde yer alan Şebinkarahisar ilçesinde de hayata geçirildi.

Sahile 120 kilometre mesafedeki ilçede 7-18 yaş arası yaklaşık 350 çocuk, kurulan portatif yüzme havuzunda antrenör eşliğinde yüzme öğrenecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yakup Akkuş, AA muhabirine, ilçede gençlerin boğulma vakalarıyla ilgili çok acı hatıraların olduğunu söyledi.

Proje sayesinde gençlere uzman kişilerce yüzme öğretileceğini vurgulayan Akkuş, şöyle devam etti:

"İlçe halkının çok büyük bir ilgisiyle karşılaştık. Herkesten olumlu tepkiler aldık. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunu daha da ileriye götüreceğiz. Yaklaşık 350 öğrencimiz bu hizmetten yararlanıyor. Bu özellikle yaz aylarında çok ciddi bir rakam. Proje sayesinde spor salonumuzun kullanımı da arttı. Şebinkarahisar adına çok önemli bir gelişme oldu. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kızını yüzme kursuna getiren Ramis Çiftbaş, ilçede yüzmeyle ilgili imkanların kısıtlı olduğunu ifade ederek, "Kızım yüzmeyi seviyor, tatile gittiğimizde havuzda kendi çabasıyla öğrenmeye çalışıyordu ama sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla burada bir tesis inşa edildi. Güvenli olmasıyla kızımı buraya gönderdim." dedi.

Geçmişte kendisinin de dere ve ırmak kenarında yüzme öğrenmeye çalıştığını dile getiren Çiftbaş, "Denize gittiğimizde de yüzmeyi tam bilmediğimiz için ister istemez korkuyorduk. Şimdi kızımın burada yüzmeyi antrenör eşliğinde öğrenecek olması onun için büyük bir artı olacak. Buranın ilçemize büyük katkısı oldu." diye konuştu.

Kursa katılan lise öğrencisi Buğrahan Hasarı da artık çok rahat şekilde yüzebildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles

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