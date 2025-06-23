Seattle Sounders hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Seattle Sounders takım değeri ne kadar?

Seattle Sounders hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Seattle Sounders takım değeri ne kadar?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçlarından biri olan 'Seattle Sounders-PSG' karşılaşması 23 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de gerçekleşiyor. Seattle Sounders'ın hangi ülkenin takımı olduğu ve hangi ligde oynadığı merak konusu. Ayrıca, Seattle Sounders'ın takım değeri de futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçlarıdevam ediyor. "Seatle Sounders-PSG" karşılaşması 23 Haziran, Pazartesi günü saat 22.00'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Seattle Sounders hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Seattle Sounders hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

SEATTLE SOUNDERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Seattle Sounders takım değeri: 51 milyon Euro

Temsil ettiği yer: Seattle, Washington, ABD

Seattle Sounders FC, 2007 yılında ABD'nin Seattle kentinde kurulmuş bir profesyonel futbol kulübüdür. MLS'de mücadele etmektedir. MLS'ye Kasım 2007'de genişleme takımı olarak katılmıştır.

Sounders, ev sahibi maçlarını Qwest Field'da oynamaktadır. Kulüp, Qwest Field'ı Amerikan futbolu takımı Seattle Seahawks ile paylaşmaktadır.

Seattle Sounders'ın taraftar grupları Emerald City Supporters, SoCal Sound, Gorilla FC, North End Supporters ve Immortal Fury 'dir.

Sounders'ın ezeli rakipleri Portland Timbers ve Vancouver Whitecaps'dir.

Seattle Sounders FC'nin maçları KING TV veya KONG TV'den yayınlanmaktadır.

Bir dönem Blaise Nkufo ve Freddie Ljungberg Sounders forması giymiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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