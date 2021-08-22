Sead Kolasinac'ta mutlu son! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçe'de

Sarı-Lacivertliler, Sead Kolasinac transferinde mutlu sona ulaştı. Arsenal'de forma giyen 28 yaşındaki Boşnak sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu transferde Mesut Özil de büyük rol oynadı.

Caner'in kadro dışı bırakılmasından sonra Filip Novak'ın da performansını yeterli görmeyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir girişimlerde bulunduğu Sead Kolasinac transferini bitirdi. Birçok kaynak Kolasinac'ın hafta içinde İstanbul'da olacağını yazdı.

MESUT FAKTÖRÜ

Daha önce Arsenal ile el sıkışan Fenerbahçe, Mesut Özil'in büyük rol oynadığı süreçte oyuncuyu da ikna etti ve transferi gerçekleştirdi. Kanarya, Sead Kolasinac'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

SCHALKE'DE KİRALIK OYNADI

Geçen sezonu Schalke 04'te kiralık geçiren başarılı sol bek, Bundesliga'da çıktığı 17 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.