Sead Kolasinac'ta mutlu son! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçe'de
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Sead Kolasinac'ta mutlu son! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçe'de

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Sarı-Lacivertliler, Sead Kolasinac transferinde mutlu sona ulaştı. Arsenal'de forma giyen 28 yaşındaki Boşnak sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu transferde Mesut Özil de büyük rol oynadı.

Caner'in kadro dışı bırakılmasından sonra Filip Novak'ın da performansını yeterli görmeyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir girişimlerde bulunduğu Sead Kolasinac transferini bitirdi. Birçok kaynak Kolasinac'ın hafta içinde İstanbul'da olacağını yazdı.

Sead Kolasinac'ta mutlu son! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçe'de

MESUT FAKTÖRÜ

Daha önce Arsenal ile el sıkışan Fenerbahçe, Mesut Özil'in büyük rol oynadığı süreçte oyuncuyu da ikna etti ve transferi gerçekleştirdi. Kanarya, Sead Kolasinac'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

SCHALKE'DE KİRALIK OYNADI

Geçen sezonu Schalke 04'te kiralık geçiren başarılı sol bek, Bundesliga'da çıktığı 17 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Sead Kolasinac'ta mutlu son! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçe'de
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Sead Kolasinac'ta mutlu son! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçe'de - Haberler Spor
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