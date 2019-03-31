Scout Ekibi Önerdi, Comolli 2 Genç Yetenek İçin Danimarka'ya Gitti

Önümüzdeki yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor. Scout ekibinin defalarca izlediği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği 2 Danimarkalı yetenek için sportif direktör Damien Comolli düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler transfer için iki oyuncunun da kulüpleriyle temasa geçti.

GELECEKLERİ ÇOK PARLAK

Fenerbahçe'nin istediği isimlerin FC Kopenhag'ın 22 yaşındaki skorer kanat oyuncusu Robert Skov ile, Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Skov Olsen olduğu öğrenildi.

İKİSİNİN DE TAPUSU İSTENİYOR

Robert Olsen'in sözleşmesi 2022'de, Skov Olsen'in ise 2020'de sona eriyor. Her iki oyuncunun da bonservisi var. Pazarlıklar olumlu sonuç verirse Fenerbahçe bu iki ismi de satın alarak kadrosuna katacak.

ARA TRANSFERDE DE ADI GEÇMİŞTİ

Bu iki isimden Robert Skov'un Ocak ayındaki ara transfer döneminde de adı geçmişti. Daha çok sağ kanatta oynayan ve her iki ayağını da çok iyi kullanan Robert Skov'un 20 gol atması dikkat çekmişti.

(Takvim)