Scout Ekibi Önerdi, Comolli 2 Genç Yetenek İçin Danimarka'ya Gitti
Fenerbahe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Kopenhag'ın 22 yaşındaki oyuncusu Robert Skov ile Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Skov Olsen'in kulüpleriyle temasa geçti. Pazarlık olumlu sonuçlanırsa 2 genç yetenek önümüzdeki sezon çubuklu formayı giyecek.
Önümüzdeki yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olması beklenen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmiyor. Scout ekibinin defalarca izlediği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği 2 Danimarkalı yetenek için sportif direktör Damien Comolli düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler transfer için iki oyuncunun da kulüpleriyle temasa geçti.
GELECEKLERİ ÇOK PARLAK
Fenerbahçe'nin istediği isimlerin FC Kopenhag'ın 22 yaşındaki skorer kanat oyuncusu Robert Skov ile, Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Skov Olsen olduğu öğrenildi.
İKİSİNİN DE TAPUSU İSTENİYOR
Robert Olsen'in sözleşmesi 2022'de, Skov Olsen'in ise 2020'de sona eriyor. Her iki oyuncunun da bonservisi var. Pazarlıklar olumlu sonuç verirse Fenerbahçe bu iki ismi de satın alarak kadrosuna katacak.
ARA TRANSFERDE DE ADI GEÇMİŞTİ
Bu iki isimden Robert Skov'un Ocak ayındaki ara transfer döneminde de adı geçmişti. Daha çok sağ kanatta oynayan ve her iki ayağını da çok iyi kullanan Robert Skov'un 20 gol atması dikkat çekmişti.
(Takvim)
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Kendimi bildim bileli fenerbahçe taraftarıyım volkan Demirel ile yaşıtım ondan sonra takımda hangi genç çocuk alt yapıdan çıkıpta yıldız olmuş yıldız adayı denilen hangi oyuncu parlamışCevap Yaz Yayından Kaldır