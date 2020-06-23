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Scott McTominay 2025'e kadar Manchester United'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, orta saha oyuncusu Scott McTominay ile sözleşme yeniledi.

Scott McTominay 2025'e kadar Manchester United'da
23.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:51

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, orta saha oyuncusu Scott McTominay ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 23 yaşındaki İskoç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2016-17 sezonundan bu yana tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 75 maça çıkan McTominay, 7 gol attı.

Genç futbolcu, İskoçya Milli Takımı'nda ise 12 kez forma şansı buldu.

Kaynak: AA

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