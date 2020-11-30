Schneider Electric'in "Innovation Summit" etkinliği online gerçekleştirildi
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Schneider Electric'in "Innovation Summit" etkinliği online gerçekleştirildi

30.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:20
Schneider Electric'in

Schneider Electric, yeni nesil endüstrilere yönelik esnek ve sürdürülebilir teknolojileri ele aldığı Innovation Summit etkinliğini, online ortamda yaptı.

Schneider Electric, yeni nesil endüstrilere yönelik esnek ve sürdürülebilir teknolojileri ele aldığı Innovation Summit etkinliğini, online ortamda yaptı.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital ve interaktif bir ortamda gerçekleştirilen Innovation Summit'te Türkiye'den ve dünyadan alanında öncü konuşmacılar yer aldı.

Etkinlik, 2 bin 600'den fazla profesyonelin katılımıyla gerçekleşirken, etkinlik kapsamında "3D Sanal İnovasyon Merkezi" katılımcıların ilgi odağı oldu.

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Şirketin 11 etkinlikle dünya çapında gerçekleştirdiği buluşmaların Türkiye ayağında, dijital platform üzerinden interaktif bir paylaşım alanı yaratıldı.

Dijital çözümler alanında lider olan Schneider Electric, sektörün en büyük çevrimiçi etkinliğini düzenleyerek yenilikçi iş yapış modelleri ile başarılı bir şekilde dijitalleştiğini bir kez daha gösterdi.

25 farklı oturumun gerçekleştiği Innovation Summit'te 53 konuşmacı dijitalleşen dünya ile ilgili son dönemin gelişmelerini ve öngörülerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Dünya Başkanı ve CEO'su Jean-Pascal Tricoire, yeni normale adapte olunan ve yaşamanın yeni yollarının öğrenildiği bu dönemde, hızlanmak için çözümün dijitalleşme olduğunu aktardı.

Tricoire, dijitalleşme ile uzaktan ve iş birlikçi operasyonların mümkün olduğunu, böylece enerji kullanımı ve operasyonel süreçte, daha düşük maliyetler ve daha hızlı uygulamalar ile çok daha büyük bir verimlilik elde ettiklerini bildirdi.

Endüstrilerin daha dijital ve güvenilir enerjiye, hızla değişen gücün yönetilmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont, Türkiye pazarının daha dijital, daha fazla sürdürülebilir enerji ve daha az merkezi enerji yönünde dönüşüm geçirirken, Schneider Electric'in de Türkiye'deki yolculuğunu geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

İstanbul'da çok yakında açılışı yapılacak İnovasyon Merkezinin lansmanını yapan Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer de etkinlik kapsamında, yeni nesil, dijital teknolojileri işe ve yaşama hızlı bir şekilde entegre etmenin ve bütüncül, güçlü bir dönüşümün yollarını keşfetmenin önemini aktardığı bir konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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