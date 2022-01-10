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Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile buluştu

Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile buluştu
AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile bir araya geldi.

Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile bir araya geldi.

Şirket açıklamasına göre, etkinlikte, şirket yöneticileri ve sektör temsilcileri, 2021 yılını değerlendirdi ve yeni döneme ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Dijital Enerji ve Güvenli Güç Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın açılış konuşmasıyla başlayan oturumlarda, EcoXpert Global Program Direktörü Virginie Milhaud ve Orta Doğu ve Afrika Bölgesi EcoXpert Lideri Aimen Abd-el-Azim, dünya genelindeki ve bölgedeki EcoXpert yapılanmasıyla birlikte gelecek yıllarda kanalda ne gibi yeniliklerin gerçekleşeceğini katılımcılarla paylaştı.

Kritik Güç EcoXpert Global Program Müdürü Aziz Mehdaoui "Dijital Güç" alanında, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Dijital Binalar Ürün Müdürü ve EcoXpert Kanal Pazarlama Lideri Eren Akalın "Dijital Binalar" alanında, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Konut Çözümleri ve Dağıtım Kanalı Ürün Müdürü Cem Pekmezcioğlu ise "Aydınlatma ve Oda Kontrolü" alanında şirketin çözümlerini ve yeni dönemdeki ürünleri tanıttı.

Etkinlikte, Schneider Electric EcoStruxure Building Advisor, Planon ve Elektrikçi Araç Şarj istasyonu çözümleri de sektör temsilcilerine sunuldu.

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AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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