Schalke, Ozan Kabak'ın Milan'a transferini sıcak bakıyor

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, son dönemde adı Milan ile anılan Ozan Kabak'ın transferi için "Ekonomik açıdan hala çok zor günler geçiriyoruz. Bu nedenle herhangi bir transfer teklifini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı. Transferin gerçekleşmesi halinde Ozan, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak.

İtalyan devi Milan'ın Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ı transfer etmek istediğine yönelik haberler gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

İtalya'nın dünyaca ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Ozan Kabak'ın transferinden vazgeçmediğini ve Stuttgart günlerinden bu yana Türk milli yıldızı yakından takip ettiğini yazdı. Ocak ayında Schalke'nin kapısını çalacak olan Milan, bu transfer için 15 milyon euro bütçe ayırdı.

"TEKLİFİ GÖZARDI EDEMEYİZ"

Alman basınına konuşan Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, "Ekonomik açıdan hala çok zor günler geçiriyoruz. Belki de bu sezonun tamamını seyircisiz olarak geçireceğiz. Bu nedenle herhangi bir transfer teklifini göz ardı edemeyiz. Milan ile Ozan Kabak'ın transferi için son resmi görüşmemizi sezon başı transfer döneminin son günlerinde yapmıştık. Çok geç kalmışlardı ve bu nedenle satış olmadı. Son 10 günde ise resmi bir şey yok. Sadece gazetelerdeki haberler var" açıklamasını yaptı.