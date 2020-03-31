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SBK Holding, Kars, Ekonomi

SBK Holding'ten örnek yardım seferberliği

Binlerce çalışanını 20 Nisan'a kadar ücretli izne çıkaran ilk şirket SBK Holding yeni bir yardım kampanyası kararı aldı.

31.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:02
SBK Holding'ten örnek yardım seferberliği

Binlerce çalışanını 20 Nisan'a kadar ücretli izne çıkaran ilk şirket SBK Holding yeni bir yardım kampanyası kararı aldı. Holdinge bağlı grup şirketlerinde çalışanlara yönelik yapılacak ek yardımların yanı sıra, kırsal bölgelerdeki çiftçilere organik gübre, hayvan barınaklarına mama, dar gelirli ailelere de gıda yardımı yapılacak.

İlaç, turizm, finans, otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde 17 şirketi 5 bini aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren SBK Holding, koronavirüs nedeniyle binlerce çalışanını ücretli izne çıkaran ilk büyük holding oldu. Koronavirüs nedeniyle bir çok şirketin çalışanı zor bir süreç yaşarken, SBK Holding Yönetim Kurulu kararı ile alınan 12 maddelik karar listesi çalışanlara duyuruldu.

Holding yönetimi, çalışanların yanı sıra, ihtiyaç sahibi çiftçilerden, yoksul ailelere, İdlib'deki savaş nedeni ile zor durumda kalan ailelerden, çeşitli barınaklardaki hayvanlara değin bir dizi karar aldı.

İşte o kararlardan bazıları;

Kesinti varsa 3 ay ertelenecek

Gruba bağlı şirketlerde çalışanların maaşlarında haciz kesintisi varsa, 3 ay boyunca kesinti tutarı kadar kendilerine gıda çeki verilecek. Bu kişiler, belirlenen market zincirinden alışveriş yapabilecek.

Bağlı olduğu şirkete olan avans borcu nedeni ile yapılan kesinti 3 ay ertelenecek.

Hastane masrafları şirketten

Yoğun bakımda tedavi gören çalışanın veya birinci derecede yakını yoğun bakımda tedavi görmesi halinde, hastane masraflarını çalıştığı şirket karşılayacak.

Ücretli izinde olanların izin durumları ücretli olarak 3 ay daha devam edecek.

Çalışana 10 ton kaşar 5 ton bal

Kars'taki küçük esnaftan temin edilmek üzere, alınacak 10 ton kaşar 5 ton bal, eşit olarak tüm çalışanlara dağıtılacak.

Kars'ın Digor ilçesinde düşük gelirli çiftçilere dağıtılmak üzere 500 ton organik gübre desteği verilecek.

İhtiyaç sahiplerine gıda çeki

Bilecik, Çorlu, Kırklareli Kıyıköy, Kocaeli, Kars ve Digor'daki ihtiyaç sahiplerine 6000 paket karşılığı 250'şer TL'lik gıda yardım çeki dağıtılacak.

Kars'a bağlı Digor ilçe belediyesine bir hasta nakil minibüsü, Kars Kent Konseyine ise 1 ambulans hibe edilecek.

Valiliğe 1000 adet yardım kolisi

Savaş nedeniyle İdlib mülteci kampında kalan ailelere 1000 adet gıda yardım kolisi dağıtılacak.

İstanbul Valiliği'ne 1000 adet gıda yardı paketi teslim edilecek.

Barınaklara hayvan maması

Sezgin Baran Korkmaz Vakfı'ndan burs alan öğrencilerin burs ödemeleri, okullar kapalı olsa da devam edecek.

İstanbul'daki hayvan barınaklarına 500, Kars'taki hayvan barınaklarına ise 25'er kiloluk 100 hayvan maması teslim edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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