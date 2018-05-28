Sbk Holding Ailesi, İftarda Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, SBK Holding'in destekleri ile düzenlenen iftar programına geniş katılım sağlandı. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding ailesi iftar programında öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, SBK Holding'in destekleri ile geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Çoğunlukla öğrenciler ve ailelerinin katılım sağladığı programa, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding ailesi de katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Orta Bahçe'de gerçekleşen iftar programında, davetliler ses sanatçısı Cansu Koç'un sesinden canlı Türk halk müziği dinletisi eşliğinde, keyifli vakitler geçirdi.

Sunuculuğunu Gazeteci Televizyoncu Aynur Ayaz'ın üstlendiği programda, hayat deneyimlerini ve tecrübelerini davetlilerle paylaşan Sezgin Baran Korkmaz, eğitimin önemine vurgu yaparak, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Söyleşide çocukluk, gençlik, iş hayatı ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ilgili birçok soruyu yanıtlayan Korkmaz, gençlere girişimci olmaları gerektiğini vurgulayarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere önemli destekler verdiklerini belirtti. Kendisinin maddi imkansızlar nedeniyle okuyamadığının söyleyen Korkmaz, "Bizim memlekette ne kadar çok tezekle okula giderseniz okulu daha çabuk bitiriyordunuz. Hatta köyün zengin çocukları okula traktörle tezek getirdiği için birinci, ikinci ve üçüncü sınıfı birlikte okuyorlardı. Ben ise bir sınıfı tekrarlayarak okuyordum. Öte yandan çok tembel bir çocuktum hatta birinci sınıfta kalan tek öğrenci bendim. Ama okulu birincilikle bitiren kardeşlerim şuan bizim şirkette çalışıyorlar. Yine de geçmişe bir dönüp baktığım zaman yaşadığım bir takım olayları olağanüstü olarak görüyorum. En sıkıntılı dönemim bile, mucizenin bir başlangıç noktası olarak görüyorum. Benim hayatımda çözümsüz bir şey olmadı. Dünya yansa problem yok, o da çözülür derim. Her platformda genç arkadaşlara söylerim hiçbir zaman insanların hayatlarında çıkmaz sokak yoktur, her çıkmaz sokağa düştüklerinde mutlaka hep gökyüzüne baksınlar, umut ışığı hep oradadır derim" dedi.

"Bin öğrenciye burs veriyoruz"

Başta kendisi için eğitimin çok önemli olduğunun söyleyen Korkmaz,"Üniversitede okuyan binin üzerinde öğrenci arkadaşımıza burs veriyoruz. İmkanlar dahilinde okullar yaptırıyoruz, öğrencilerin yurt dışı programlarını organize ediyoruz. Çok zeki ve parlak gördüğümüz arkadaşları kendi şirketlerimizde istihdam ediyoruz. İmkanlar dahilinde büyüyebilecek herkesin önüne açmaya çalışıyoruz. Yeter ki öğrenci kardeşlerimiz kendilerini yetiştirebilsinler. Ki zaten eğitim konusunda hikayesi gerçek olup da kapımızı çalan herkese kayıtsız, şartsız sınırsız yardım ediyoruz. Yeter ki hikayeleri gerçek olsun. Bazen hikayesi gerçek olmayanlar ile maalesef karşılıyoruz buda bizi üzüyor. Ama bunu da şöyle aşıyoruz araştırma görevlisi arkadaşlarım var İmren, Sultan ve Rabia bunlar ajan gibiler. Her türlü hassasiyeti gözeterek gerekli araştırmaları yapıp, ihtiyaç sahibine yardımları ivedi bir şekilde ulaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sezgin Baran Korkmaz, her zaman bizlere destek oluyor"

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü Başkanı Cem Karabay ise dünyanın insanlık sınavını verdiği bu günlerde. Bu büyük iftar soframızda bizlere eşlik ettiğiniz için şahsım ve kulübüm adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle bir araya gelmemizde bizlere çok ciddi anlamda destekte bulunan, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her zaman madden manen yanımızda" diye konuştu.

Programa katılan diğer öğrenciler ise iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - İSTANBUL