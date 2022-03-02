Yaptırımlar sonuç vermeye başladı! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından çıktı

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'daki şubelerinde "olağanüstü" bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi. Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank'ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

ECB TALİMATIYLA KAPATILDI

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

SBERBANK EUROPE'UN BATMA İHTİMALİ YÜKSEK

Öte yandan ECB, Sberbank'ın bazı Avrupalı yan kuruluşlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında olduğunu duyurmuştu. ECB, Sberbank Europe'un batma olasılığının yüksek olduğunu belirtmişti.

BORÇLARINI ÖDEYEMEYEBİLİR

ECB'den yapılan açıklamada, 2021 sonunda 13,6 milyar euro varlığa sahip Sberbank Europe AG ile Hırvatistan ve Slovenya'daki yan kuruluşlarının son günlerde hızlı bir mevduat çıkışı yaşadığı, borçlarını ödeyememesi veya diğer yükümlülüklerini vadesi geldiği zaman yerine getirememesinin muhtemel olduğu belirtildi.