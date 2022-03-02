Yaptırımlar sonuç vermeye başladı! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından çıktı
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Ukrayna'nın işgali sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonuç vermeye başladı. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaşanan olağanüstü üstü nakit çıkışı sonrası Avrupa pazarından çekildi. Avrupa Merkez Bankası'na göre, Sberbank Europe'un batma ihtimali yüksek.
Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'daki şubelerinde "olağanüstü" bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi. Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank'ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.
Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.
Öte yandan ECB, Sberbank'ın bazı Avrupalı yan kuruluşlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında olduğunu duyurmuştu. ECB, Sberbank Europe'un batma olasılığının yüksek olduğunu belirtmişti.
ECB'den yapılan açıklamada, 2021 sonunda 13,6 milyar euro varlığa sahip Sberbank Europe AG ile Hırvatistan ve Slovenya'daki yan kuruluşlarının son günlerde hızlı bir mevduat çıkışı yaşadığı, borçlarını ödeyememesi veya diğer yükümlülüklerini vadesi geldiği zaman yerine getirememesinin muhtemel olduğu belirtildi.