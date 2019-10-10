Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti

10.10.2019 16:56

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti.

Baş, beraberinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Anadolu'nun önemli inanç merkezleri arasında bulunan Somuncu Baba Külliyesi'ni gezdi.

Külliye girişinde Hulusi Efendi Vakfı yetkilileri tarafından karşılanan Baş ve beraberindeki heyet, ilk olarak burada Külliye hakkında bilgi aldı.

Baş, daha sonra Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin yazdığı eserleri inceledi.

Ziyaretine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Baş, Somuncu Baba'yı duyduğunu ancak ilk defa Külliyeye geldiğini söyledi.

Baş, Külliyenin, manevi havası ve estetik mimarisinin kendisini etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce Somuncu Baba Hazretleri'ni duymuştuk lakin ziyaret etme imkanımız olmamıştı. Her ne kadar 1400'lü yıllarda yaşamış olsa bile onun ahfadı, kurmuş olduğu sadakayı cariyeyi bugüne dek sürdürmüş. Bu vesileyle somuncu Baba'nın Malatya ve civar illerde manevi kalkan olarak etkisini görme imkanı var. Kültürümüzün bir tapusu olarak bu eseri yaşatmış olan aile efradına teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu vesileyle biz de Somuncu Baba'yı daha yakından tanıma imkanı bulmuş olduk. Bütün bu eserler, külliyeler ziyaret ve araştırmacılar için önemli bir merkez olmakla birlikte bu topraklar üzerinde bizim tapumuzdur. Bunlara sahip çıkmak lazım. Buraların imar ve ihyasını yürüten Hulusi Efendi Vakfına teşekkür ediyorum."

Baş, Külliyeyi ziyaret ettikten sonra Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesi ve Hamidiye Çarşısı'nı gezdi.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından ziyaret anısına Sayıştay Başkanı Baş'a, vakıf yayınları hediye edildi.

Kaynak: AA