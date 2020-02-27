Sayısal Loto sonuçları 26 Şubat 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu?

27.02.2020 08:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:34

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre 1300. hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 1.240.942,45 TL büyük ikramiyesi bu hafta 1. kez devretti.İşte, 24 Şubat 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR: 03 - 12 - 15 - 28 - 29 - 38

26 ŞUBAT 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1300. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 03 - 12 - 15 - 28 - 29 – 38 olarak belirlendi.

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir/ Kişi Başına Düşen İkramiye 1.240.942,45 TL

5 Bilen Kişi Sayısı 77 7 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.447,40 TL

4 Bilen Kişi Sayısı 4.108/ Kişi Başına Düşen İkramiye 91,05 TL

3 Bilen Kişi Sayısı 78.334/ Kişi Başına Düşen İkramiye 12,65 TL

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.