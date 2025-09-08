Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 8 Eylül 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

8 Eylül 2025 Pazartesi tarihli Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından yapılan çekilişte kazanan numaralar ve kazanılan ikramiyenin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazanıldığı miktarın ne olduğu hakkında bilgi almak isteyenler, Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfasını ziyaret edebilirler.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da her kolon iki bölümden oluşur: üst bölümde 34, alt bölümde ise 180 numara yer alır. Oyuncular üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 numara seçerek şanslarını dener. Birden fazla kolon doldurmak mümkündür. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Kolonunuzu ister kendi seçtiğiniz numaralarla, ister "Rastgele" seçeneği ile oluşturabilirsiniz. Satış noktalarında kupon doldurmak istemeyenler için geliştirilen SEN SEÇ kutucuğu işaretlendiğinde, sistem otomatik olarak 5+1 sayıyı belirleyip şanslı bir kolon oluşturur.

SİSTEM OYUNU

Daha fazla kombinasyonla oynamak isteyenler için sistem oyunu seçeneği vardır. Üst bölümde 5'ten fazla, alt bölümde 1'den fazla sayı işaretlendiğinde sistem, seçilen numaralardan oluşan tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde düzenler. Üst bölümden en fazla 10, alt bölümden ise 180 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Kupon üzerinde "Çoklu Çekiliş" kutucuğu işaretlenerek aynı kolon birden fazla çekilişte kullanılabilir.

KOLON İPTALİ

Doldurulan kolon oynanmaktan vazgeçilirse, kolonun altındaki İptal kutucuğu işaretlenerek iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto, haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri yapılır. Çekiliş sırasında küreden 34 numara içinden 5, 180 numara içinden ise 1 numara belirlenir. Oynanan kolonlarda 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 tahmini doğru olan oyuncular ikramiye kazanır. Tüm 5+1 numarayı bilen ise büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye havuzu eşit şekilde bölüştürülür.

8 EYLÜL 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı.