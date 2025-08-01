Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 2 Ağustos 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

Bu haftaki çekilişte hangi numaraların çıktığı ve kazananlara ne kadar ikramiye verileceği soruları, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sayısal Loto sonuçlarını anlık takip etmek isteyenler için canlı yayın ekranı ve sorgulama sayfaları büyük ilgi görüyor. İşte, 2 Ağustos 2025 Sayısal Loto çekilişine dair detaylar ve güncel gelişmeleri takip edebileceğiniz canlı sonuç ekranı!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir Sayısal Loto kolonu, iki farklı sayı grubundan oluşur: üst kısımda 34, alt kısımda ise 20 sayı bulunur. Oyun için üst bölümden 5, alt bölümden 1 sayı seçilir. Oyuncular, tek bir kolon veya birden fazla kolon doldurarak katılım sağlayabilirler. Her bir kolonun ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ SEÇENEĞİ

Kuponunuzu dilerseniz kendiniz doldurabilir, dilerseniz de "Rastgele" seçeneğiyle sistemin sizin için şanslı sayıları belirlemesini sağlayabilirsiniz. Özellikle satış noktalarında kağıt kupon kullanan oyuncular için geliştirilen "Sen Seç" özelliğiyle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek 5+1 adet rastgele sayıyla otomatik olarak bir kolon oluşturabilirsiniz.

SİSTEM OYUNU NASIL OYNANIR?

Sistem oyunu, klasik oyun tarzının ötesine geçerek çok sayıda sayı kombinasyonunun işlenmesine olanak tanır. Bir kolonda, üst bölümden 5'ten fazla ve/veya alt bölümden 1'den fazla sayı işaretleyerek sistem oyunu oynayabilirsiniz. Bu sayede tek bir kolonla birden fazla olasılık üzerinden çekilişe katılabilirsiniz. Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise 20 sayıya kadar seçim yapılabilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ NEDİR?

"Çoklu Çekiliş" seçeneğini işaretleyerek, sadece tek bir çekiliş için değil, birden fazla çekiliş için aynı kuponla katılım sağlayabilirsiniz. Böylece her seferinde yeniden kupon doldurmanıza gerek kalmaz.

KOLON İPTALİ

Doldurulan bir kolonun oynanmasından vazgeçilirse, o kolona ait alt kısımdaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek o kolon geçersiz sayılabilir. Bu işlem sadece ilgili kolonu etkiler.

ÖDÜL KATEGORİLERİ VE ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

Sayısal Loto, her hafta iki kez — Çarşamba ve Cumartesi günleri — çekilir. Her çekilişte, 34 sayı içinden 5 ve 20 sayı içinden 1 olmak üzere toplamda 6 sayı belirlenir. Oynadığınız kolonda çıkan sayılarla eşleşmeler şu şekilde ödüllendirilir: 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1. En büyük ödül 5+1 bilen kişiye verilir. Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa, ödül havuzu eşit şekilde bölüştürülür.

2 AĞUSTOS 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz resmi olarak duyurulmamıştır. Sonuçlar açıklandığında Milli Piyango'nun resmi kaynaklarından takip edilebilir.