Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Teknopark ve Tec'e Ziyaret

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknopark İstanbul ile Türk Motor Bakım Merkezi'ni (TEC) ziyaret etti.

Demir, Kurtköy'deki Teknopark İstanbul'u ziyaretinde burada yer alan şirketlerde incelemelerde bulundu. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun eşlik ettiği Demir, ziyaret sırasında Teknopark İstanbul ve şirketler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanında yer alan Türk Motor Bakım Merkezi'ne (Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi-Turkish Engine Center) uğrayan Demir, burada da incelemelerde bulundu. Merkez yetkilileri, ziyaret esnasında Başkan Demir'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.