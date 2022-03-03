Savaştan kaçtı, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş spor dünyasını da derinden sarstı. Birçok sporcu ve antrenör iki ülkeyi de terk ederken, son olarak Krasnodar'ı çalıştıran teknik direktör Daniel Farke için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Rusya'dan ayrılan Farke'yi bir kez daha gündemine aldı. Beşiktaşlı idareciler, ilerleyen günlerde Alman teknik adam ile masaya oturacak. Beşiktaş'ta Daniel Farke, Sergen Yalçın'ın istifasının ardından da gündeme gelmişti ancak o dönem resmi imzalar atılmamıştı.

Daniel Farke

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

45 yaşındaki teknik adam, 13 Ocak'ta Rusya ekiplerinden Krasnodar ile sözleşme imzaladı ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin ardından 2 Mart'ta sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti.

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