Savaş sürerken bir gerilim haberi de Avrupa'dan geldi! Fransa, Rus gemisine el koydu

Rusya - Ukrayna arasındaki savaş bir anda dünyanın gündemine oturdu. NATO ve AB'nin savaşı durdurmak için neler yapacağı merak edilirken, Avrupa'dan Rusya ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Fransa Deniz Kuvvetleri, Manş denizinde bir Rus kargo gemisine el koydu.

"TİCARİ YAPTIRIMLARI İHLAL ETTİ"

Fransız yetkililer, geminin Rusya'ya yönelik ticari yaptırımları ihlal ettiği yönünde şüpheler bulunduğunu bildirdi. Fransa'daki Rusya Büyükelçiliği, gemiye el konulmasıyla ilgili Fransız makamlarımdan bir açıklama alabilmek için diplomatların çalıştığı yönünde bir açıklama yaptı.

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