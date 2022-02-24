Savaş başladı, UEFA kırmızı alarm verdi! Rusya'ya tarihi Şampiyonlar Ligi yaptırımı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından UEFA, Başkan Aleksander Ceferin'in liderliğinde olağanüstü toplantı kararı aldı.

RESMİ KARAR YARIN AÇIKLANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in acil olarak Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldığı ve gerekli kararların alınacağı ifade edildi. Toplantının ardından detaylı bir açıklama yapılacağı belirtilirken, Associated Press'in haberine göre, UEFA bu toplantıdan sonra Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Petersburg şehrinden alacak.