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Satrançta Türkiye-Azerbaycan dostluk maçı berabere sona erdi

Türkiye ve Azerbaycan'ın satranç mili takımları, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) On-line Satranç Olimpiyatı çerçevesinde karşı karşıya geldi.

Satrançta Türkiye-Azerbaycan dostluk maçı berabere sona erdi
11.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:19

Türkiye ve Azerbaycan'ın satranç mili takımları, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) On-line Satranç Olimpiyatı çerçevesinde karşı karşıya geldi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 8-10 Ağustos tarihlerinde çevrim içi düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Dostluk Maçı tamamlandı.

Birlik mesajlarının verildiği, sporcuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmasında büyük usta unvanına sahip Şehriyar Mamedyarov ve Cemil Can Ali Marandi'nin oyunu berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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