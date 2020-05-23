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Satrançta ligler bu yıl oynanmayacak

Türkiye Satranç Federasyonu, bu yılki tüm lig organizasyonlarının iptal edildiğini ve liglerin tüm haklar saklı kalmak kaydıyla 2021 yılında oynanacağını duyurdu.

Satrançta ligler bu yıl oynanmayacak
23.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:05

Türkiye Satranç Federasyonu, bu yılki tüm lig organizasyonlarının iptal edildiğini ve liglerin tüm haklar saklı kalmak kaydıyla 2021 yılında oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 faaliyetlerine daha önce alınan kararla ara verildiği hatırlatılarak, önümüzdeki süreç için Gençlik ve Spor Bakanlığıyla görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 108 kulüpten de görüş alındığı, bu kulüplerin 104'ünün liglerin yapılmamasını talep ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bir kulüp oynamak istediğini, 2 kulüp alınacak kararlara uyacaklarını, 1 kulüp ise farklı formatta olur ise yarışabileceklerini belirtmiştir. Bununla birlikte Federasyonumuz Sağlık Kurulunun müsabakaların yapılmaması yönündeki tavsiye raporu doğrultusunda, Federasyonumuz Yönetim Kurulu tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 2019-2020 etkinlik takviminde yer alan 2020 İl Yöre Yarışmaları, 2020 Türkiye Kulüpler Şampiyonası, 2020 Türkiye Satranç İkinci Ligi, 2020 Türkiye Satranç Birinci Ligi ve 2020 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi müsabakalarının 2020 yılı içinde yapılmamasına karar verilmiştir. Bu yıl düzenlenmeyecek olan satranç liglerinin önümüzdeki yıl tüm haklar saklı kalmak kaydıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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