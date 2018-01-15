Satranç Turnuvasında Dereye Girenlere Ödülleri Verildi

Kilis'te, Okul Sporları Minikler ve Küçükler Takım Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği 2017 - 2018 yılı Satranç faaliyet programı gereği, 13 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında "Okul Sporları Minikler ve Küçükler Takım Satranç Turnuvası" Kilis Zeytçioğlu İlkokulunda 4 kategoride toplamda 23 takım ve 106 sporcunun katılımı ile yapıldı. Turnuvada kategorilerinde dereceye giren okulların takımlara kupa, sporcularına başarı belgesi ve madalya dereceye giremeyen tüm sporculara katılım belgesi verildi. Minikler Kategorisinde Üç kardeşin yer aldığı Zeytçioğlu Minik Şahlar takımı on takım arasından turnuvayı kayıpsız tamamlayarak şampiyon oldu. Ayrıca Ayşe Güllü Çetin İlkokulu Minik Kızlar Takımı da turnuvayı kayıpsız tamamlayarak şampiyon oldu. Minikler genel kategorisinde birinciliği Zeytiçioğlu İlkokulu Şahlar takımı, ikinciliği Ayşe Güllü Çetin İlkokulu, üçüncüsü TOKİ'nin yıldızları, dördüncüsü 15 Temmuz Şehitler ilkokulu aldı. Minik kızlar kategorisinde birinciliği Ayşe Güllü Çetin İlkokulu, ikinciliği TOKİ'nin perileri, üçüncülüğü Afife Keçik İlkokulu A takimi, dördüncülüğü ise Aslanbey İlkokulu aldı. Küçükler Genel Kategorisinde birinciliği TOKİ Ortaokulu, ikinciliği Şehit Sakıp Ortaokulu, üçüncülüğü Mehmet Akif Ersoy ortaokulu aldı. Küçük kızlar kategorisinde ise birinciliği Hasan Ünlükahraman Ortaokulu ikinciliği ise Mehmet Akif Ersoy ortaokulu aldı.

Turnuvaya antrenör ve sporcu velilerinin ilgisi yoğundu. Yapılan ödül töreninde Satranç Kilis İl Temsilcisi Gönül Çelen, Katılımın yoğun olduğu ve oldukça başarılı geçen turnuvaya desteklerinden dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Remzi ArkaltI'ya, Turnuva Hakemleri Cemil Kartal,Şadet Bulut, Yusuf Kaya,Abdullah Tellah, Cuma Bulut,Çağatay Lofçalı,Onur Karadaş'a, antrenör ve velilere katılan tüm okullara teşekkürlerini iletti. - KİLİS