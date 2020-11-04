"Satranç Tarih ile Buluşuyor" projesi
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"Satranç Tarih ile Buluşuyor" projesi

04.11.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:43

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen "Satranç Tarih ile Buluşuyor" projesi kapsamında Kilis'te, etkinlik düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen "Satranç Tarih ile Buluşuyor" projesi kapsamında Kilis'te, etkinlik düzenlendi.

"Satranç Tarih ile Buluşuyor" projesi kapsamında Kilis'teki tarihi mekanlarda satranç oynanarak, tarihi mekanlarda etkinlik düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen organizesinde, Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstü, Oylum Höyük, Mevlevihane, Tarihi Valilik binası başta olmak üzere bir çok tarihi mekanda etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Mehmet Sıddık Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim'de katıldı. - KİLİS

'Satranç Tarih ile Buluşuyor' projesi
'Satranç Tarih ile Buluşuyor' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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