Satranç: Malatya İl Birinciliği
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye kupası Malatya il birinciliği satranç yarışması yapıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye kupası Malatya il birinciliği satranç yarışması yapıldı.
Satranç Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğe, 62 sporcu katıldı.
Yarışmada, Cem Akın Çelik birinci, İlker Aktaş ikinci ve Ferman Alkan ise üçüncü oldu.
Dereceye giren ilk üç sporcuya başarı belgesi ve madalyaları il temsilcisi ve hakemler tarafından verildi.
Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, yarışmaya katılan tüm sporcuların Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Satranç Türkiye Kupası'na katılma hakkını elde ettiklerini ve herkese başarılar dilediğini ifade etti.
YORUMLAR (1)
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orada olmayan bi şampiyon var ünal dönmez. onu unutmuşlarCevap Yaz Yayından Kaldır