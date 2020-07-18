HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Satranç Federasyonu'ndan pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Dünya Satranç Günü'nü özel bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor.

Satranç Federasyonu'ndan pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması
18.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:36

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Dünya Satranç Günü'nü özel bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor. 

Pandemi sürecinde etkinliklerine ara vermeden devam eden TSF, Dünya Satranç Günü'nde de "Maske, Mesafe ve Hijyen" diyerek özel bir etkinliğe imza atıyor. T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap"(MMH) sloganıyla gerçekleşecek etkinlik, 20 Temmuz Pazartesi günü T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenecek.

"Her şeyden önce sağlık. Mesafemizi koruyarak hamlemizi yapacağız" diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Pandemi sürecinde çocuklarımız ve gençlerimiz ile dijital dünyada beraberdik. Faaliyetlerimize, etkinliklerimize ara vermeden devam ettik. Yeni normale döndüğümüz bu günlerde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak, Bakanlığımızın ve Federasyonumuzun Sağlık Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda satranç coşkusunu açık alanlara taşıyoruz. Lisanslı sporcularımız, büyük satranç ailemiz ve tüm Türkiye ile birlikte Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde Dünya Satranç Günü'nü yeni normalde, yeni koşullarda aynı coşku ile kutlayacağız" ifadelerini kullandı. KADIN BÜYÜKUSTADAN SİMÜLTANE GÖSTERİEtkinlikleri, turnuvaları, online eğitimleri ve online kampları ile pandemi sürecinin en etkin federasyonu olan TSF, yeni normalde ilkleri hayata geçirerek adından söz ettiriyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun uyarılarını da dikkate alarak düzenlenecek Dünya Satranç Günü etkinliğinde, Avrupa şampiyonu ve dünya gençler ikincisi Kadın Büyükusta(WGM) Kübra Öztürk, 15 sporcuya karşı simültane gösteri maçı yapacak. HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI Etkinlik için, TSF ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı her türlü sağlık önlemini aldı. Kadın Büyükusta Kübra Öztürk'ün gerçekleştireceği simültane gösteride sporcuların yer alacağı masalar üçlü gurup şekilde hazırlandı. Her grupta bulunan beş masa arasında en az 2 metre olacak şekilde mesafe konuldu.

 


- Ankara

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden şikayetçi oldu 3. Sayfa
Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden...
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Magazin
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp 3. Sayfa
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanlarının fotoğraflarını söktürmedi
Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanlarının fotoğraflarını söktürmedi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Murat Kurum Erkan Akçay Mustafa Şentop
Magazin Ece Erken Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Gönül Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Satranç Federasyonu'ndan pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 14:23:14. #1.14#
title