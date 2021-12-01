Satranç Dünya Şampiyonu kim oldu 2021? Satranç Dünya Şampiyonası ne zaman başladı, devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Turnuva takvimi!

Dünya Satranç Şampiyonası (kısaca WCC) satranç'ta dünya şampiyonunu belirlemek için düzenlenen organizasyon. Peki, Satranç dünya şampiyonu kim oldu? Satranç Dünya Şampiyonası ne zaman başladı, devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Satranç şampiyonu belli oldu mu? Turnuvada toplam kaç maç oynanacak?

2021 SATRANÇ DÜNYA ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU, KİMDİR?

Dünya şampiyonu turnuvası final maçı Magnus Carlsen - Ian Nepomniachtchi arasında oynanıyor. Bu ikili isimden birisi şampiyon olacak. Dün 4. maç oynanmıştı ve henüz kazanan taraf yok. Şuanda eşitlik devam ediyor çünkü 4 maç da berabere bitti.

Şampiyon olan isim : Henüz belli olmadı

2021 SATRANÇ TURNUVA TAKVİMİ

24 Kasım : Açılış Töreni/Teknik Toplantı

25 Kasım : Medya Günü

26 Kasım : 1.Oyun

27 Kasım : 2.Oyun

28 Kasım : 3.Oyun

29 Kasım : Boş Gün

30 Kasım : 4.Oyun

1 Aralık : 5.Oyun

2 Aralık : Boş Gün

3 Aralık : 6.Oyun

4 Aralık : 7.Oyun

5 Aralık : 8.Oyun

6 Aralık : Boş gün

7 Aralık : 9.Oyun

8 Aralık : 10.Oyun

9 Aralık : Boş gün

10 Aralık : 11.Oyun

11 Aralık : 12.Oyun

12 Aralık : 13.Oyun

13 Aralık : Boş gün

14 Aralık : 14.Oyun

15 Aralık : Eşitlik Bozma veya Kapanış Töreni

16 Aralık : Eşitlik Bozma olması durumunda Kapanış

DÜNYA SATRANÇ ŞAMPİYONASI HAKKINDA BİLGİLER

Dünya Satranç Şampiyonası (kısaca WCC) satranç'ta dünya şampiyonunu belirlemek için düzenlenen organizasyon.

Şu anki dünya şampiyonu Magnus Carlsen 2013 Dünya Satranç Şampiyonası'nı Viswanathan Anand'a karşı kazanıp 2014'te yine aynı rakibe karşı savunmuştur. Son olarak 2016'da Sergey Karjakin ile finalde karşılaşan Carlsen, unvanını korumayı tekrar başarmıştır.

Carlsen 2018'de unvanını Fabiano Caruana'ya karşı korumayı başarmıştır.

2020 şampiyonası COVID-19 nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir.

SATRANÇ DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖDÜLLERİ NEDİR?

Para ödülü 2 milyon ABD Doları olacak. Kazanan para ödülünün %60'ını alırken, ödülün %40'ını da kaybeden taraf alacak. Eğer maç 14 oyunluk klasik satranç bölümünde berabere biter, sonucu eşitlik bozma karşılaşmaları belirlerse, kazanan ödülün %55'ini, kaybeden taraf daödülün %45'ini alacak.

Maç başlamadan önce her iki oyuncu da ön ödeme olarak ödülünün 200.000 Avro'luk kısmını peşin olarak alacak. Eğer maç, oyuncuların ülkelerinden birisinde oynanırsa, o zaman yabancı oyuncu yukarıda belirtilen şekilde ödülün 100.000 Avro'luk kısmını ön ödeme olarak alırken, kalan para ödülü de yukarıda belirtilen şekilde paylaştırılır.

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