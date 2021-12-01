Satranç Dünya Şampiyonu kim oldu 2021? Satranç Dünya Şampiyonası ne zaman başladı, devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Turnuva takvimi!
2021 Satranç dünya şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Magnus Carlsen - Ian Nepomniachtchi ikilisinden birisi dünya şampiyonu olacak. Peki, Satranç dünya şampiyonu kim oldu 2021? Satranç Dünya Şampiyonası ne zaman başladı, devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Satranç dünya şampiyonu belli oldu mu? İşte detaylar...
Dünya Satranç Şampiyonası (kısaca WCC) satranç'ta dünya şampiyonunu belirlemek için düzenlenen organizasyon. Peki, Satranç dünya şampiyonu kim oldu? Satranç Dünya Şampiyonası ne zaman başladı, devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Satranç şampiyonu belli oldu mu? Turnuvada toplam kaç maç oynanacak?
Dünya şampiyonu turnuvası final maçı Magnus Carlsen - Ian Nepomniachtchi arasında oynanıyor. Bu ikili isimden birisi şampiyon olacak. Dün 4. maç oynanmıştı ve henüz kazanan taraf yok. Şuanda eşitlik devam ediyor çünkü 4 maç da berabere bitti.
Şampiyon olan isim : Henüz belli olmadı
- 24 Kasım : Açılış Töreni/Teknik Toplantı
- 25 Kasım : Medya Günü
- 26 Kasım : 1.Oyun
- 27 Kasım : 2.Oyun
- 28 Kasım : 3.Oyun
- 29 Kasım : Boş Gün
- 30 Kasım : 4.Oyun
- 1 Aralık : 5.Oyun
- 2 Aralık : Boş Gün
- 3 Aralık : 6.Oyun
- 4 Aralık : 7.Oyun
- 5 Aralık : 8.Oyun
- 6 Aralık : Boş gün
- 7 Aralık : 9.Oyun
- 8 Aralık : 10.Oyun
- 9 Aralık : Boş gün
- 10 Aralık : 11.Oyun
- 11 Aralık : 12.Oyun
- 12 Aralık : 13.Oyun
- 13 Aralık : Boş gün
- 14 Aralık : 14.Oyun
- 15 Aralık : Eşitlik Bozma veya Kapanış Töreni
- 16 Aralık : Eşitlik Bozma olması durumunda Kapanış
Dünya Satranç Şampiyonası (kısaca WCC) satranç'ta dünya şampiyonunu belirlemek için düzenlenen organizasyon.
Şu anki dünya şampiyonu Magnus Carlsen 2013 Dünya Satranç Şampiyonası'nı Viswanathan Anand'a karşı kazanıp 2014'te yine aynı rakibe karşı savunmuştur. Son olarak 2016'da Sergey Karjakin ile finalde karşılaşan Carlsen, unvanını korumayı tekrar başarmıştır.
Carlsen 2018'de unvanını Fabiano Caruana'ya karşı korumayı başarmıştır.
2020 şampiyonası COVID-19 nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir.
Para ödülü 2 milyon ABD Doları olacak. Kazanan para ödülünün %60'ını alırken, ödülün %40'ını da kaybeden taraf alacak. Eğer maç 14 oyunluk klasik satranç bölümünde berabere biter, sonucu eşitlik bozma karşılaşmaları belirlerse, kazanan ödülün %55'ini, kaybeden taraf daödülün %45'ini alacak.
Maç başlamadan önce her iki oyuncu da ön ödeme olarak ödülünün 200.000 Avro'luk kısmını peşin olarak alacak. Eğer maç, oyuncuların ülkelerinden birisinde oynanırsa, o zaman yabancı oyuncu yukarıda belirtilen şekilde ödülün 100.000 Avro'luk kısmını ön ödeme olarak alırken, kalan para ödülü de yukarıda belirtilen şekilde paylaştırılır.
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