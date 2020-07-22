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SASA'ya tam not

Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan Sasa Polyesteri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tesislere tam not verdi.

SASA'ya tam not
22.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:51

Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan Sasa Polyesteri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tesislere tam not verdi.

Ziyarette kullanılan teknolojiye ve modern çalışma organizasyonuna hayran kalan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun tebrik ederek başarılar dilediler. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte tesisleri gezen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Sasa tesisleri incelemelerinde Sasa bünyesinde yeni kurulan POY iplik ve elyaf tesisleri yanı sıra araştırma geliştirme çalışmalarının yapıldığı bölümler hakkında da bilgiler alan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin Sasa'ya tam not verdiler.

Erdemoğlu Holding grup şirketlerinin 2019 yılında tüm şirketlerde toplamda 1.100.000.000 $ ciro gerçekleştirerek bir önceki yıla göre yüzde 32 lik bir büyüme kaydettiğini ifade eden Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu; toplam çalışan sayısının10 bin 065 kişiye çıktığını ve bir önceki yıla göre yüzde 26 bir istihdam artışı sağlandığını söyledi. 2020 yılı hedefini de açıklayan İbrahim Erdemoğlu "2020 yılında büyüme hedefimiz yüzde 20 ile yüzda 30 arasındadır, istihdamda da yaklaşık yüzde 20 lik bir büyüme hedefliyoruz. 1000 ton/günlük POY tesisimizde devreye girmiş bulunuyor. Asıl büyük hedefimiz ise polyesterin hammaddesi PTA yatırımımız için tüm çalışmaları tamamladık. Dünyaca ünlü pek çok şirketle bu konuda görüşmelerimiz devam ederken, kullanacağımız teknolojiye de karar vermiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomik alanda büyük ataklar yaparak hızlı bir büyüme sağlayacağına inanıyoruz. 2021 yılında ülkemizin yüzda 5 civarında bir büyümeye imza atacağına inanıyoruz. Erdemoğlu Holding olarak bu büyümeye bizim de hem cirosal anlamda hem de istihdam anlamında ciddi katkıda bulunacağımıza inancımız tamdır" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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