Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday hasadı yaptı
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Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday hasadı yaptı

Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday hasadı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Saruhanlı Belediyesinin 25 dekarlık arazisine ekilen buğday biçerdöver ile hasat edildi.

Saruhanlı Belediyesinin 25 dekarlık arazisine ekilen buğday biçerdöver ile hasat edildi. Buğdaylar önceki yıllarda olduğu gibi un yapılıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Adem Güler ile birlikte buğday hasadının yapıldığı araziyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve bir süre biçerdöveri kullandı.

Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada, hasat edilen buğdayların, geçen yıl olduğu gibi bu yılda ilçedeki bir değirmende una dönüştürülüp, 25'er kilogramlık çuvallar halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Bilgin, ilçede devam eden hububat hasadının bereketli olmasını diledi. - MANİSA

Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday hasadı yaptı
Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday hasadı yaptı
Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday hasadı yaptı
Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday hasadı yaptı
Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday hasadı yaptı
Saruhanlı Belediyesi ihtiyaç sahipleri için buğday hasadı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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