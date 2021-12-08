Sarri: "Galatasaray çok zor bir rakip" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarri: "Galatasaray çok zor bir rakip"

Sarri:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın çok zor rakip olduğunu belirterek, "Grupta mağlubiyetleri yok. Ona göre hazırlığımızı yaptık" dedi.

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uefa Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın çok zor rakip olduğunu belirterek, "Grupta mağlubiyetleri yok. Ona göre hazırlığımızı yaptık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. haftasında Lazio sahasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi Lazio Teknik Direktörü Maurizio basın mensuplarının sorularını cevapladı. Galatasaray'ın çok zor bir rakip olduğunu belirten Sarri, "Bu maç çok önemli. Son 16'ya kalmak için bu yoldaki önemli maçlardan bir tanesi.

Galatasaray zor bir rakip. Deplasmanda henüz gol yemediler. Az gol yiyen bir takım. Grupta mağlubiyetleri yok. Buna göre hazırlığımızı yaptık. Onlara karşı en iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

Sarri, sakatlığı geçen Ciro Immobile'nin oynayıp oynamayacağına maç öncesi durumuna bakıp karar vereceklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Galatasaray taraftarını heyecana boğan paylaşım! Gedson Fernandes'in babası transferin fitilini yaktı

Galatasaray taraftarını heyecana boğan paylaşım! Gedson Fernandes'in babası transferin fitilini yaktı

 Fenerbahçeli yönetici gündeme oturan 'Cincon' sözüne açıklık getirdi: Dilim sürçtü

Fenerbahçeli yönetici gündeme oturan "Cincon" sözüne açıklık getirdi: Dilim sürçtü

 Lazio maçı öncesi deprem! Cicaldau'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı

Lazio maçı öncesi deprem! Cicaldau'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title