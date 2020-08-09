Şarköy'de zeytinlik yangını, 2 saatte kontrol altına alındı TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, zeytin ağaçlarının olduğu alandaki otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, zeytin ağaçlarının olduğu alandaki otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle evlerin bulunduğu bölge ve ormanlık alana sıçrama ihtimali olan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte kontrol altına alındı.

Şarköy'ün Aşağı Kalamış mevkiisndeki zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede, öğle saatlerinde yangın başladı. Kuru otların tutuşmasıyla çıktığı belirtilen yangında alevler, kısa sürede zeytin ağaçlarını sardı. Bölgede yaşayanlar, alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine çevre ilçelerden itfaiye görevlileri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözlerle geldi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarıyla evlerin bulunduğu ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bölge halkı ise alanda son dönemde 3'üncü kez yangın çıktığını belirterek, araştırılmasını istedi.

Kaynak: DHA