Şarkışla'da çocuklarıyla kitap okuyan veliler ödüllendirildi
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Şarkışla'da çocuklarıyla kitap okuyan veliler ödüllendirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başlatılan "Okuyan Aile e-Twining Projesi" kapsamında çocuklarıyla kitap okuyan velilere ödül verildi.

Şarkışla'da çocuklarıyla kitap okuyan veliler ödüllendirildi
11.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:58

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başlatılan "Okuyan Aile e-Twining Projesi" kapsamında çocuklarıyla kitap okuyan velilere ödül verildi.

Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından başlatılan proje kapsamında 7. sınıf öğrencileri aileleriyle birlikte kitap okudu.

Projenin sona ermesiyle birlikte okulda ödül töreni düzenlendi. Törende öğrencilere ve velilere kitap ve teşekkür belgesi verildi.

Törende konuşan okul müdürü Mustafa Hatipoğlu, kitap dostu velilere teşekkür etti.

Proje koordinatörü Türkçe öğretmeni Havva Çetinkaya ise projede öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmenin yanı sıra velileri de bu sürece dahil etmek istediklerini söyledi.

Ebeveynlerin okudukları kitapların, çocuk eğitimi üzerine olmasına özen gösterdiklerini belirten Çetinkaya, "Öğrenciler de kendi ilgilerine göre seçtiği ya da ortak kararla belirlediğimiz kitapları aileleriyle belirlenen okuma saatlerinde okuyarak proje sürecini tamamladı." dedi.

Çetinkaya, kitap okuma zamanlarını her ailenin kendine göre düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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