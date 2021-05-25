Sarız'a spor tesisi için ilk adım atıldı

Kayseri'nin Sarız ilçesine yapılacak olan spor tesisleri için ilk incelemeler yapıldı.

Kayseri'nin Sarız ilçesine yapılacak olan spor tesisleri için ilk incelemeler yapıldı. Gençlik ve Spor İl müdürü Ali İhsan Kabakcı ve yanındaki heyet tesisin yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yapılacak tesislerin ilçe açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bayrak, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı, Yatırımlar İzleme Daire Başkanları, ve Belediye Başkan Yardımcımız Ümit Coskun ve beraberlerindeki heyet ile ilçemize yapılacak olan Spor Kompleksinin yerinde incelemelerde bulundu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, sosyal ve kültürel gelişimleri ile beden ve ruh sağlıklarına katkılar sağlayacak olan spor tesislerine olan yatırımlarımızda incelemede bulunduk" diyerek tüm heyete teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı