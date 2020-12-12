Sarıkanat balıkçıların yüzünü güldürdü
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Sarıkanat balıkçıların yüzünü güldürdü

12.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:06
Sarıkanat balıkçıların yüzünü güldürdü

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinden denize açılan balıkçılar, 2 ton sarıkanat avladı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinden denize açılan balıkçılar, 2 ton sarıkanat avladı. Balıkçı Oğuz Başlı, sarıkanadın balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde 20 yıldır balıkçılık yapan Oğuz Başlı, sabah teknesiyle açıldığı Karadeniz'de 2 ton sarıkanat yakaladı. Bu yıl denizde balık bolluğunun yaşandığını belirten Başlı, "Şu an sarıkanat ve tekir bolluğu var. Mutluyuz, buna da şükrediyoruz. Sarıkanat, balıkçıların yüzünü güldürüyor" dedi.Balığın 15 kilo gelen kolisinin 400 liradan satıldığını söyleyen Başlı, bolluk nedeniyle fiyatların düştüğünü söyledi.


Sarıkanat balıkçıların yüzünü güldürdü
Sarıkanat balıkçıların yüzünü güldürdü
Sarıkanat balıkçıların yüzünü güldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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