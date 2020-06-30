HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sarıgöl'de üreticiler gece gündüz üzüm bağında

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzüm üreticileri kaliteli ihracatlık yaş üzüm yetiştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını devam ettiriyor.

Sarıgöl'de üreticiler gece gündüz üzüm bağında
30.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:07

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzüm üreticileri kaliteli ihracatlık yaş üzüm yetiştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını devam ettiriyor.

Üzüm bağlarında hummalı bir çalışma içerisine giren üzüm üreticileri üzüm salkımlarının ve tanelerin güzel olmasından memnun. Bu yıl üzüm bağlarında, geçen yıllara göre dolu zararının çok az olduğunu belirten üretici Ahmet Tosun, "Sarıgöl'ün ünlü sultaniye üzümlerini gözümüz gibi bakmaktayız. Sabahleyin erkenden üzüm bağına girmekteyiz. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra akşamda serin havada bağların damlama sistemiyle sulanması için yine bağlarımız gideriz. Şu an üzüm salkımlarının düzenli olması için, salkımlardan çilmik almaktayız. Bağlarımızda iyi tarım uygulaması yapmaktayız. Bağlarımızı TARSİM sigortası yaptırdık. Bu yıl üzümlerimiz kaliteli ve verimli. Bağlarımızın üzerlerini örtmeye de başladık." dedi.

"Üzüm sıkıntısı olmaz"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise yaptığı açıklamada Sultaniye üzümlerde verimin geçen yıldan daha fazla olduğunu belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda sultaniye üzüm yetişmekte. Ayrıca dokuz çeşit de çekirdekli sofralık üzümlerimiz var. İlçemize gelen ihracatçılar aradığı türlerden üzüm bulma imkanlarına sahipler. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi ile ortaklaşa üzüm üreticilerimize iyi tarım uygulamasında yardımcı olmaktayız. Bu çalışmamız ilçe üzümlerimizin kaliteli olmasına ve aranan üzümler arasına katılmasını sağladık. Bağlarda verim çok güzel geçen yıl, yaş ve kuru üzümler olmak üzere 400 bin ton üzüm elde ettik. Bu yıl yine aynı rekoltenin olmasını tahmin etmekteyiz. Sarıgöl Sultaniye üzümlerinde sıkıntımız yoktur." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Ekonomi
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti Ekonomi
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu Ekonomi
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor Ekonomi
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi Ekonomi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak Ekonomi
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Engelli adamı önce darp etti, sonra şikayetçi oldu
Engelli adamı önce darp etti, sonra şikayetçi oldu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden...
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Oğuzhan Koç Kenan Doğulu
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Çocuk Karar Temmuz
Şu an buradasınız: Sarıgöl'de üreticiler gece gündüz üzüm bağında - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:08:19. #1.15#
title