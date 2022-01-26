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Sarıgöl'de bağ budama kursu açıldı

Sarıgöl'de bağ budama kursu açıldı

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 'Bağ budama' kursu açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 'Bağ budama' kursu açıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan bağ budama kursuna 16 bağcı katılırken, kursun 104 saat süreceği bildirildi. Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "İlçemizdeki üzüm bağlarının bilinçli olarak budanması için bağ budama kursu açtık. Kursiyerlerimize haftada üç gün olmak üzere bir haftada 10 saat budama kursu veriliyor. Kursumuz uygulamalı olarak devam ediyor. Budama bilgilerinin yanında kullanılan aletlerin bakımı da detaylı olarak anlatılıyor." dedi.

Sarıgöl'de açılan bağ budama kursundaki eğitimler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar tarafından verilirken bağlardaki uygulamalı eğitimler ise Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından veriliyor. - MANİSA

Sarıgöl'de bağ budama kursu açıldı

Sarıgöl'de bağ budama kursu açıldı

Sarıgöl'de bağ budama kursu açıldı

Sarıgöl'de bağ budama kursu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Sarıgöl, Tarım, Ekonomi, Haber

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