Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan'a düğün hediyesi olarak üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediyesi verdi. Fenerbahçe, Ozan ve Rojin çiftine mutlu ve sağlıklı bir evlilik diledi. Ozan Tufan da Fenerbahçe'nin hediyesine karşılık olarak, "Bize uğur getirsin, her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

SAF BİR BAĞLILIK SEMBOLÜ

Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."

Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rojin Haspolat kim? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Ozan Tufan ve Rojin Haspolat düğün detayları!
Rojin Haspolat kim? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli? Ozan Tufan ve Rojin Haspolat düğün detayları!
Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli?
Erdinç Sözer kimdir? Erdinç Sözer kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bahar Candan Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 21:35:10. #1.16#
title