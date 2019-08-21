21.08.2019 10:34

Sarı altına buruk hasat

Adana'da Ocak ile Nisan ayları arasında yağan aşırı yağmur nedeniyle mısırda rekoltenin düşük olması bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Ürün geç ekildiğinden verimde düşüklük var"

ADANA - Türkiye'nin 6 milyon tona yaklaşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Adana'da sarı altın olarak adlandırılan mısırın hasadı başladı. Kentte Ocak ile Nisan ayları arasında yağan aşırı yağmur nedeniyle mısırda rekoltenin düşük olması bekleniyor.

Yüreğir Ovasında mısır eken üreticiler hasada başladı. Yerdelen Mahallesi'nde gerçekleşen hasatta, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin düştüğünü belirtti.

Geçen Ocak ayında Adana'ya yağışın çok düşmesinin Şubat ve Mart ayında ekimi yapılacak mısırların geç ekilmesine neden olduğunu kaydeden Doğan, hasadın normalden 2 hafta daha geç başlanıldığını ifade etti. Türkiye'de 5 milyon 919 bin dönüm, Adana'da ise 739 bin 429 dönüm alanda mısır ekildiğini ancak Adana'da rekoltenin düşük olduğunu belirten Doğan,"Rekolte bu yıl biraz düşük. Bu tarladan geçen yıl bin 500 kilogram rekolte alınırken, bu yıl bin 300 kilogram anca ürün alınabilmekte. Yağıştan dolayı geç ürün ekildiğinden verimde düşüklük var. Bu yıl bazı yerlerde yüzde 20 rekolte düşüklüğü var. Haftaya rekolte tam belli olacak" ifadelerini kullandı.

Ton başına bin 210 lira

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mısır fiyatlarını geçmiş yıllara göre erken açıkladıklarını hatırlatan Doğan, bin 150 lira olarak belirlenen fiyattan memnun olduklarını anlattı. Doğan, şunları kaydetti:

"Bu yıl fiyatlar geçen yıla oranlar yüzde 21 oranında arttırıldı. Destek ise ton başına 60 lira oldu. Çiftçinin eline geçen para ton başına bin 210 lira. Bu parada ne az ne çok. Çiftçiyi sevindirdi. Çiftçimiz ürününü gönül rahatlığıyla lisanslı depolara dökebilir. Ürünleri tamamen devlet güvencesi altındadır. Çiftçimiz ürününü oraya döktüğünde üretim ile ilgili finans kaynağı oluşturuyor."

2 milyon ton mısır açığı

Mısırda ekim alanının çiftçilerin pamuk ve narenciye üretimine yöneldiği için azaldığını aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, "Adana'da ve Türkiye genelinde ekim alanları azaldı. Adana'da 2016'dan bugüne kadar yüzde 30'a yakın ekim alanı azaldı. Adana'da pamuk ve narenciyenin üretim alanı arttığı için mısır üretim alanı azaldı. Mısırda Türkiye'nin ihtiyacı 8 milyon ton üzerinde ama biz 6 milyon ton ürün bekliyoruz. 2 milyon ton üzerinde ürün açığımız var" dedi.

Anız yakmayın uyarası

Öte yandan, Mehmet Akın Doğan, mısır hasadından sonra anız yakan sorumsuz çiftçilere uyarılarda bulunarak, "Çiftçi, büyük traktör ve ekipmanları olmadığı için anız yakmaya başvuruyor. Anız yakan geleceğini yakar. Hiç kimse anız yakmasın. Toprağımızın ömrünü kısaltmayalım. Anız yakıp kimseyi rahatsız etmeyelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA