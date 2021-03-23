Sarayköy'de sulama suyunda tasarruf sağlayacak hamle
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Sarayköy'de sulama suyunda tasarruf sağlayacak hamle

23.03.2021 08:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:00
Sarayköy'de sulama suyunda tasarruf sağlayacak hamle

Sarayköy'ün Hasköy Mahallesinde başlatılan pompaj hattı bakım ve yenileme çalışması ile tarlalardaki fazla su boşa akmayacak tekrar sulama kanalına kavuşturulacak.

Sarayköy'ün Hasköy Mahallesinde başlatılan pompaj hattı bakım ve yenileme çalışması ile tarlalardaki fazla su boşa akmayacak tekrar sulama kanalına kavuşturulacak. Sulama suyunda tasarruf sağlanacak.

Barajlardaki su seviyesinin düşüklüğü sebebiyle tarlalarını sulamada sorun yaşayacak çiftçilere çözüm odaklı çalışmalar başlatıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarayköy Belediyesi ve Çağbayır Sulama Birliği tarafından Hasköy Mahallesi'nde startı verilen pompaj hattının bakım ve yenileme çalışmaları ile su israfının önüne geçilecek.

Hasköy Mahallesi'nde 27 yıl önce aktif olan ve Adıgüzel Barajı'ndan su alınmasının ardından kullanılmadığı için eskiyen bin 400 metre uzunluğundaki pompaj hattında bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışma ile Hasköy Mahallesi'ndeki çiftçiler suladıkları tarlalardaki fazla suyu boşa akıtmayacak. Kurutma kanalından akıp giden fazla sular pompaj hattının yenilenmesiyle sulama kanalında toplanarak tekrar çiftçiler tarafından tarlalarda kullanılabilecek.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, pompaj hattında devam eden çalışmaları Çağbayır Sulama Birliği Başkanı Hakan Cura, Büyükşehir Meclis Üyeleri Mustafa Horzum ve Hakan Gültekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan ile dün yerinde inceledi.

Ardından Hasköy Mahalle Muhtarı İbrahim Demirci ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Özbaş ve beraberindeki heyet istişarelerde bulunarak talepleri dinledi. - DENİZLİ

Sarayköy'de sulama suyunda tasarruf sağlayacak hamle
Sarayköy'de sulama suyunda tasarruf sağlayacak hamle

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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