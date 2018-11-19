Arkadaşını Yanan Otomobilin İçinde Bırakıp Eve Kaçtı!
İzmir'de meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanarak yanan otomobilin içinde evli ve iki çocuk babasının yanmış cesedi bulundu. Kazadan yaralı kurtulan ve olay yerinden kaçtığı belirlenen arkadaşı ise gözaltına alındı.
İzmir'in Tire ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanarak yanmaya başlayan otomobil ancak öğlen saatlerinde fark edildi. Otomobilin içinde evli ve iki çocuk babası çiftçi Ahmet Çakmak'a (52) ait olduğu öne sürülen tanınmayacak halde yanmış bir ceset bulundu. Kazadan yaralı kurtulan ve olay yerinden kaçtığı belirlenen arkadaşı ise gözaltına alındı.
EĞLENCE MEKANINDA EĞLENDİ
Geçen Cumartesi gecesi Ahmet Çakmak, beraberinde arkadaşı Ferhat Pınarbaşı ile Yeniçiftlik mahallesi yakınlarında bir eğlence mekanına giderek gece boyunca eğlendi.
SABAHA KARŞI YOLA ÇIKTI
Sabaha karşı eğlence mekanından çıkan ikili evlerine gitmek üzere otomobille yola çıktı. Pınarbaşı yönetimindeki otomobil Mahmutlar mahallesi yakınlarında yoldan çıktı
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Karşı şeride geçen otomobil, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Pınarbaşı yanan otomobilden hafif yaralı olarak kurtulduktan sonra iddiaya göre evine gitti. Yol seviyesinin yaklaşık 1 metre altında otların arasında yanan otomobili ise fark eden olmadı.
KAZA ŞOKU İLE ARKADAŞINI BIRAKIP EVE GİTTİ
Bugün öğlen saatlerinde jandarmaya giden Ferhat Pınarbaşı, iddiaya göre kaza yaptığını ve yanında bir arkadaşı daha bulunduğunu söyledi. Kendisinin kazanın şoku ile eve gittiğini ve arkadaşının akıbeti hakkında bilgisi olmadığını belirtti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekibi, otomobilde yaptığı incelemede tanınmayacak hale gelen yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı.
GÖZALTINA ALINDI
Pınarbaşı, cesedin arkadaşı Ahmet Çakmak'a ait olduğunu söyledi. Pınarbaşı gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Allah rahmet eylesin yakinlarina ve ailesine Acil sifa ve sabir versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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arkadaş anlatmıştı.otobanda bi kazaya şahit olmuş.3 kişi ölmüş 1 tane de sağ kurtulan bir delikanlı varmış ailenin çocuğu.abi telefonum kayboldu diye telefon arıyormuş.yani kazanın şokuyla naptını bilememiş olabilir aynı örnek olaydaki gibi.durumu kesin bilemeyiz.ama dikkat etmek gerekiyor yolda allah affetsin alkollü yola çıkmak belli riskleri cahilce göze almak oluyor kısmenCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yeyıp ıcerken eglenırken arkadas...kazada belada düşman ...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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1- "Kötüyle gitme yola, başına getirir bela." Atasözü 2- "İçki kötülüklerin anasıdır." HadisCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Öyle demeyin şok anında insan ne yaptığını bilmiyor demekki bir defasında tesadüfen otobanda takla atan araca denk gelmiştim adam arabanın içinden çıktı otobanda yolun ortasında ters şeritte yürümeye başlamıştı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır