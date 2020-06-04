Santi Cazorla'nın Antrenman Maçındaki Müthiş Gol Organizasyonu Villarreal LaLiga’nın dönüşü öncesinde hazırlıklarına devam ederken takım arasında hazırlık maçı oynandı. Santi Cazorla ise yaptığı bu harika pas trafiği ile Carlos Bacca'nın gol atmaması için hiç sebep bırakmadı.

Villarreal LaLiga'nın dönüşü öncesinde hazırlıklarına devam ederken takım arasında hazırlık maçı oynandı. Santi Cazorla ise yaptığı bu harika pas trafiği ile Carlos Bacca'nın gol atmaması için hiç sebep bırakmadı. Kaynak: Dugout