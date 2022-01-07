Santa Clara - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz Liginde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Santa Clara ile Sporting karşı karşıya geliyor. Spor severler karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Santa Clara - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz Liginde bugün haftanın kritik maçlarından Santa Clara - Sporting maçı oynanacak.Santa Clara ile Sportingkozlarını paylaşacaklar. Futbolseverler, Santa Clara - Sporting maçının detaylarını merak diyor.Peki Santa Clara - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SANTA CLARA - SPORTİNG MAÇI NE ZAMAN?
Santa Clara - Sporting maçı 7 Ocak Cuma günü saat 21:30'da oynanacak.
SANTA CLARA - SPORTİNGMAÇI HANGİ KANALDA?
Santa Clara - Sporting maçı 7 Ocak Cuma günü saat 21:30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
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