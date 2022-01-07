Portekiz Liginde bugün haftanın kritik maçlarından Santa Clara - Sporting maçı oynanacak.Santa Clara ile Sportingkozlarını paylaşacaklar. Futbolseverler, Santa Clara - Sporting maçının detaylarını merak diyor.Peki Santa Clara - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SANTA CLARA - SPORTİNG MAÇI NE ZAMAN?

Santa Clara - Sporting maçı 7 Ocak Cuma günü saat 21:30'da oynanacak.

SANTA CLARA - SPORTİNGMAÇI HANGİ KANALDA?

Santa Clara - Sporting maçı 7 Ocak Cuma günü saat 21:30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

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