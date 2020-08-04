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BBC

Şansın bu kadarı! Bulduğu taşlar sayesinde milyonlar kazandı

Tanzanya'da bir madenci, iki ay önce dünyada nadir bulunan Tanzanit taşını yerin altından çıkardıktan sonra 3,4 milyon dolara hükümete sattı. Madenci, şimdi yine 2 milyon değerinde bir taş daha buldu.

Şansın bu kadarı! Bulduğu taşlar sayesinde milyonlar kazandı
04.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:05

Tanzanya'da madencilik yapan Saniniu Lazier, Haziran ayında 3,4 milyon dolar değerinde olan iki Tanzanit taşını bulup bir gecede milyoner olduktan sonra üçüncü bir taş daha buldu. Saniniu Laizer'in son bulduğu 6,3 kiloluk taş, 2 milyon dolara satıldı.

DÜNYA ÜZERİNDE BULUNAN EN NADİR DEĞERLİ TAŞ

Tanzanit taşı sadece Tanzanya'nın kuzeyinde bulunuyor ve mücevher yapımında kullanılıyor. Dünya üzerinde bulunan en nadir değerli taşlardan biri olan Tanzanit, yerel bir jeoloğa göre 20 yıl içinde tükenebilir. Taşlar koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Fiyatı ise ne kadar nadir olduğuna göre belirleniyor; daha parlak ve berrak taşın fiyatı daha yüksek oluyor.

Haziran ayında hükümete 9,2 ve 5,8 kilo ağırlıklarında iki taş satmasının ardından Laizer BBC'ye, parti vereceğini söylemişti.

Lazier, Mirerani Madeni'ndeki törende yaptığı konuşmasında diğer madencilere de buldukları taşları hükümete satma çağrısı yaptı. Lazier, aldığı paralarla Manyara bölgesinde yer alan Simanjiro'da okul ve sağlık merkezi yaptıracağını açıkladı. 30 çocuğu olan Lazier BBC'ye Haziran ayında yaptığı açıklamada hayat tarzının değişmeyeceğini ve 2 bin ineğine bakmaya devam edeceğini söylemişti.

Şansın bu kadarı! Bulduğu taşlar sayesinde milyonlar kazandı

HÜKÜMETTEN LİSANS ALMAK ŞART

Lazier gibi küçük çapta iş yapan madencilerin Tanzanit arayabilmesi için hükümetten lisans almaları gerekiyor ancak özellikle büyük şirketlerin sahip olduğu madenlerin yakınlarında yasa dışı madencilik de görülüyor.

2017 yılında Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, orduya dünyanın tek Tanzanit kaynağı olduğu düşünülen Manyara'daki Merelani maden bölgesinin etrafında 24 kilometrelik bir duvar örme talimatı vermişti.

Bir yıl sonra hükümet maden sektöründeki gelirlerinde artış açıklamış ve bunu duvarın örülmesine bağlamıştı.

Şansın bu kadarı! Bulduğu taşlar sayesinde milyonlar kazandı
BBC

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