Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz

Süper Lig'de Alanyaspor karşısında 2 puan bırakan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığının ardından Mesut Özil bu maçla ilk 11'e geri döndü. 65 dakika sahada kalan yıldız futbolcunun performansı tepki çekti. Özil'i sert bir şekilde eleştiren duayen spor gazetecisi Şansal Büyüka, "Mesut Özil, bu sezon kalan maçlarda ancak tribünde iyi bir seyirci olur. Kulübede yedek oyuncu bile olmaz" ifadelerini kullandı.