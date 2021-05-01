Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz
Süper Lig'de Alanyaspor karşısında 2 puan bırakan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığının ardından Mesut Özil bu maçla ilk 11'e geri döndü. 65 dakika sahada kalan yıldız futbolcunun performansı tepki çekti. Özil'i sert bir şekilde eleştiren duayen spor gazetecisi Şansal Büyüka, "Mesut Özil, bu sezon kalan maçlarda ancak tribünde iyi bir seyirci olur. Kulübede yedek oyuncu bile olmaz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Alanyaspor karşısında cezalı İrfan Can Kahveci yerine ilk 11'de Mesut Özil'e şans verdi. Uzun süre sonra formasına kavuşan yıldız futbolcu ortaya koyduğu performansla tepki çekti.
MESUT YEDEK BİLE OLAMAZ
Şansal Büyüka, Milliyet gazetesindeki köşesinde Mesut Özil'i sert sözlerle eleştirdi. Büyüka, "Gökhan Gönül bu kadar tecrübe sahibiyken, yaptığı faulün bariz gol şansından kırmızı kart olacağını nasıl oluyor da bilmiyor. Gökhan'ın önünde adım atmaya mecali olmayan Mesut Özil'i oynatırsanız olacağı budur. Mesut Özil, bu sezon kalan maçlarda ancak tribünde iyi bir seyirci olur. Kulübede yedek oyuncu bile olmaz. Emre Belözoğlu, ilk onbirde Mesut tercihiyle hem Fenerbahçe'ye, hem Mesut'a yazık etti" ifadelerini kullandı.