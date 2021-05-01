Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz

Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de Alanyaspor karşısında 2 puan bırakan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığının ardından Mesut Özil bu maçla ilk 11'e geri döndü. 65 dakika sahada kalan yıldız futbolcunun performansı tepki çekti. Özil'i sert bir şekilde eleştiren duayen spor gazetecisi Şansal Büyüka, "Mesut Özil, bu sezon kalan maçlarda ancak tribünde iyi bir seyirci olur. Kulübede yedek oyuncu bile olmaz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Alanyaspor karşısında cezalı İrfan Can Kahveci yerine ilk 11'de Mesut Özil'e şans verdi. Uzun süre sonra formasına kavuşan yıldız futbolcu ortaya koyduğu performansla tepki çekti.

MESUT YEDEK BİLE OLAMAZ

Şansal Büyüka, Milliyet gazetesindeki köşesinde Mesut Özil'i sert sözlerle eleştirdi. Büyüka, "Gökhan Gönül bu kadar tecrübe sahibiyken, yaptığı faulün bariz gol şansından kırmızı kart olacağını nasıl oluyor da bilmiyor. Gökhan'ın önünde adım atmaya mecali olmayan Mesut Özil'i oynatırsanız olacağı budur. Mesut Özil, bu sezon kalan maçlarda ancak tribünde iyi bir seyirci olur. Kulübede yedek oyuncu bile olmaz. Emre Belözoğlu, ilk onbirde Mesut tercihiyle hem Fenerbahçe'ye, hem Mesut'a yazık etti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Alanya karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi, Kanarya şampiyonluk yarışında iddiasını zora soktu
Fenerbahçe-Alanya karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi, Kanarya şampiyonluk yarışında iddiasını zora soktu
Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için
Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için
Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi
Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vedat Bilgin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Diego Muslera Ünal Karaman Fırat Aydınus Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Market
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şansal Büyüka: Mesut Özil'den yedek oyuncu bile olmaz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 17:27:23. #1.15#

title