Şansal Büyüka'dan çarpıcı iddia: Ozan Tufan 5 kilo aldığı için ilk 11'de yer almadı

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Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de maça yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, milli oyuncunun kilo aldığı için ilk 11'de yer almadığını iddia etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu.

Sarı-lacivertli takımın değişilmez isimlerinden olan ancak Trabzonspor karşılaşmasına sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"DOĞRU MU OZAN, NE DERSİN?"

Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, milli futbolcunun kısa sürede 5 kilo aldığını öne sürdü ve "Ozan Tufan için, 'Beş kilo aldı, tatlıya doymuyor' diyorlar. Doğru mu Ozan, ne dersin?" ifadesini köşe yazısına taşıdı.

Milli orta saha en son 21 Ocak'taki Sivas maçında cezası nedeniyle 11'e girememişti. Sivas'tan önce 9 maçın sadece 1'inde koronavirüse yakalanması nedeniyle 11'de değildi.