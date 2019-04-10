Şansal Büyüka'dan Abdullah Avcı ve Caner Erkin "Dedikodusu"

Duayen yazar ve yorumcu Şansal Büyüka, gelecek sezon Abdullah Avcı'nın Sevilla'nın başına geçeceğini, Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye geri döneceğini ve Şenol Güneş'in, Emre Belözoğlu'na milli takımda idari görev vereceği yazdı.

Şansal Büyüka, Süper Ligde 28. haftayı ve oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Büyüka ayrıca Abdulla Avcı, Caner Erkin ve Emre Belözoğlu için son dedikoduları söyledi.

İşte Şansal Büyüka'nın Milliyet Gazetesi'ndeki yazısı;

Futbol dünyasında son günlerde dolaşan haberleri değil, "Dedikodu" ları veriyorum.

-Okan Buruk, Başakşehir takımına gelecek.

-Abdullah Avcı, İspanya'nın Sevilla takımına gidecek.

-Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'na milli takımda idari görev verecek.

-Caner Erkin, yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönecek...

"Dedikodu"ları dinlediniz.

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