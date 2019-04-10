Şansal Büyüka'dan Abdullah Avcı ve Caner Erkin "Dedikodusu"

Şansal Büyüka, Süper Ligde 28. haftayı ve oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Büyüka ayrıca Abdulla Avcı, Caner Erkin ve Emre Belözoğlu için son dedikoduları söyledi.

İşte Şansal Büyüka'nın Milliyet Gazetesi'ndeki yazısı;

Futbol dünyasında son günlerde dolaşan haberleri değil, "Dedikodu" ları veriyorum.

-Okan Buruk, Başakşehir takımına gelecek.

-Abdullah Avcı, İspanya'nın Sevilla takımına gidecek.

-Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'na milli takımda idari görev verecek.

-Caner Erkin, yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönecek...

"Dedikodu"ları dinlediniz.