Şansal Büyüka'dan Abdullah Avcı ve Caner Erkin "Dedikodusu"
Duayen yazar ve yorumcu Şansal Büyüka, gelecek sezon Abdullah Avcı'nın Sevilla'nın başına geçeceğini, Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye geri döneceğini ve Şenol Güneş'in, Emre Belözoğlu'na milli takımda idari görev vereceği yazdı.
Şansal Büyüka, Süper Ligde 28. haftayı ve oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Büyüka ayrıca Abdulla Avcı, Caner Erkin ve Emre Belözoğlu için son dedikoduları söyledi.
İşte Şansal Büyüka'nın Milliyet Gazetesi'ndeki yazısı;
Futbol dünyasında son günlerde dolaşan haberleri değil, "Dedikodu" ları veriyorum.
-Okan Buruk, Başakşehir takımına gelecek.
-Abdullah Avcı, İspanya'nın Sevilla takımına gidecek.
-Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'na milli takımda idari görev verecek.
-Caner Erkin, yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönecek...
"Dedikodu"ları dinlediniz.
YORUMLAR (13)
-
caner fenere dönerse alay konusu yaparım bak :)Cevap Yaz 3 2 Yayından KaldırREX: yaw he1 4 Yayından Kaldır
-
bu abdullah avcının bir başarısı yok. o kadroya rağmen 3 yıldır şampiyon bile yapamıyor başakşehiri. bu sne başahşehir psotalar . ne sevillasıCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
-
NE İÇİYORSANIZ AZ İÇİN, SEVİLLA ABDULLAH AVCI YI TESİSLERİNE HOCA OLARAK GEÇ PASPAS CI BİLE OLARAK ALMAZ.Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
-
Demekki sevilla avrupada 0 çekecek.Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır